Meloni non si confronta con giornalisti? Gli italiani non credono alla narrazione della sinistra

Le intenzioni di voto degli italiani, la manovra e il suo impatto sulla situazione economica, Schlein e la dichiarazione sull’estrema destra e la democrazia a rischio, Meloni e la stampa. Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli su La7. Renato Mannheimer di Eumetra racconta i dati dei sondaggi di questa settimana evidenziando come, a volte, la narrazione della opposizione sia piuttosto distante dalla realtà. A partire, ovviamente, dalla presunta volontà del presidente del consiglio di non rispondere alla stampa, ai giornalisti ostili e alle trasmissioni più distanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Meloni non si confronta con giornalisti?”. Gli italiani non credono alla narrazione della sinistra

