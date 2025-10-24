Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Ue – Il video

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 La premier Giorgia Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. Il testo delle conclusioni sull'Ucraina, è stato approvato a 26 dai leader, senza l'Ungheria di Viktor Orban. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

