Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Ue – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 La premier Giorgia Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. Il testo delle conclusioni sull'Ucraina, è stato approvato a 26 dai leader, senza l'Ungheria di Viktor Orban. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
FOGGIA – il Governo Meloni lascia per strada 1 cittadino foggiano su 3. A Foggia gli aventi diritto alla Carta INPS "dedicato a te" sono 11.183, ma le carte effettivamente assegnate sono solo 4.020. Significa che solo il 36% di chi aveva i requisiti ha ricevuto il - facebook.com Vai su Facebook
La premier Meloni: «Una notizia terribile che lascia senza parole. L'autista si chiamava Raffaele Marianella - X Vai su X
Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Ue - (Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 La premier Giorgia Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. Si legge su quotidiano.net
Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Ue – Il video - (Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 La premier Giorgia Meloni lascia Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. Segnala open.online
I leader europei arrivano al Consiglio Ue di Bruxelles. Tra gli altri, Meloni, Macron e Metsola - (Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 Le immagini dell'arrivo dei leader europei al Consiglio Ue di Bruxelles. Come scrive quotidiano.net