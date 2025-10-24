Meloni e la sfida lombarda | le tensioni interne a FdI tra Roma e Milano

Lettera43.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ora c’è la bandierina, quella con la Fiamma. A mancare però sembra essere il terreno in cui conficcarla. L’accordo che Giorgia Meloni ha siglato con Matteo Salvini, che prevede (sintetizzando all’osso) la ‘cessione’ della Lombardia in cambio del Veneto, è scritto sulla sabbia. E non solo per le prevedibili resistenze leghiste di cui si fa portavoce il segretario lumbard Massimiliano Romeo. Anche il partito della premier a queste latitudini è infatti attraversato da faglie che lasciano aperta ogni partita.  Attilio Fontana e Massimiliano Romeo (Ansa). In Lombardia il decisionismo della premier non basta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

meloni e la sfida lombarda le tensioni interne a fdi tra roma e milano

© Lettera43.it - Meloni e la sfida lombarda: le tensioni interne a FdI tra Roma e Milano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sciopero, Salvini ascolta il pressing di Meloni e non precetta (per evitare tensioni) - Dopo le minacce di precettazione, il vicepremier cede al pressing del sottosegretario Fazzolari e della premier Meloni: niente muro contro muro coi sindacati. affaritaliani.it scrive

Meloni, l'anomalia (positiva) e quel paragone con Merkel - Oggi, la stessa leader viene dipinta come una figura capace di garantire stabilità: un'anomalia positiva nel ... Da ilgiornale.it

meloni sfida lombarda tensioniRegionali, l’accordo del centrodestra non placa tensioni e malumori - L'accordo raggiunto dal centrodestra per le Regionali non cancella tensioni e malumori: per i lumbàrd cedere la Lombardia a FdI è una follia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Sfida Lombarda Tensioni