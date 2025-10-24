Meloni conferma il sostegno a Kiev E ai Volenterosi invoca compattezza | Con Usa per una pace giusta

Nel vertice ospitato nella capitale britannica – a cui hanno preso parte, tra gli altri, Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente francese Emmanuel Macron – Meloni è intervenuta in collegamento video, sottolineando la necessità di un coordinamento stretto “tra le due sponde dell’Atlantico”. “L’anno prossimo tutti i partner continueranno a sostenere la nostra resilienza, soprattutto con l’aiuto finanziario, che per noi è cruciale”, ha dichiarato Zelensky in conferenza stampa. Londra e Parigi hanno confermato nuovi invii di armamenti: missili per la difesa aerea da parte del Regno Unito e caccia Mirage dalla Francia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

