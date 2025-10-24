Meghan Markle la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi | Non è una che si arrende dev' essere stato orribile

Leggo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meghan Markle ha appena visto un?altra alta figura del suo team comunicazione dimettersi dopo pochi mesi: si tratta di Emily Robinson, nominata direttrice delle comunicazioni circa quattro. 🔗 Leggi su Leggo.it

meghan markle la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi non 232 una che si arrende dev essere stato orribile

© Leggo.it - Meghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi: «Non è una che si arrende, dev'essere stato orribile»

Altri contenuti sullo stesso argomento

meghan markle direttrice comunicazioniMeghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi: «Non è una che si arrende, dev'essere stato orribile» - Meghan Markle ha appena visto un’altra alta figura del suo team comunicazione dimettersi dopo pochi mesi: si tratta di Emily Robinson, nominata direttrice delle comunicazioni circa ... Da msn.com

meghan markle direttrice comunicazioniMeghan Markle si dà alla moda: linea di abbigliamento e rubrica fashion - La Duchessa del Sussex, 44 anni, starebbe pianificando un nuovo ingresso nel settore della moda, con l’obiettivo di lanciare una linea di abbigliamento e una possibile rubrica su Vogue ... Lo riporta msn.com

Meghan Markle, suo padre Thomas bloccato nelle Filippine dopo il terremoto - Meghan Markle torna ad essere protagonista dei titoli di riviste e giornali, ma questa volta non per uno scandalo di palazzo o per i riflettori della mondanità, bensì per le sorti di suo padre. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Meghan Markle Direttrice Comunicazioni