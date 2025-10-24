Meghan Markle la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi | Non è una che si arrende dev' essere stato orribile

Meghan Markle ha appena visto un?altra alta figura del suo team comunicazione dimettersi dopo pochi mesi: si tratta di Emily Robinson, nominata direttrice delle comunicazioni circa quattro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Meghan Markle, la direttrice delle comunicazioni si dimette dopo 4 mesi: «Non è una che si arrende, dev'essere stato orribile»

