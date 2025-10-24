Medicina al Chianelli un convegno interregionale su ematologia ed oncoematologia pediatrica

Le esperienze cliniche in ematologia ed encoematologia pediatrica di quattro regioni Abruzzo, Marche, Toscana e  Umbria saranno al centro del convegno che si terrà a Perugia, giovedì 30 ottobre a partire dalle 10, al residence “Daniele Chianelli”. L’occasione èì un’importante ricorrenza: i 35. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

