Medicina al Chianelli un convegno interregionale su ematologia ed oncoematologia pediatrica
Le esperienze cliniche in ematologia ed encoematologia pediatrica di quattro regioni Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria saranno al centro del convegno che si terrà a Perugia, giovedì 30 ottobre a partire dalle 10, al residence “Daniele Chianelli”. L’occasione èì un’importante ricorrenza: i 35. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
MARTA NON FA I CAPRICCI Presentazione e lettura ad alta voce a cura dell’autore Andrea Chianelli Mercoledì 22 ottobre 2025 ore 17.00 - Biblioteca Comunale di Corinaldo Invito aperto a genitori e bambini dai 3 ai 9 anni Biblioteca di Corinaldo - te - facebook.com Vai su Facebook
Ad Ancona convegno nazionale sulla medicina di precisione - "Mettere a punto nuove strategie di prevenzione basate su caratteristiche precise di sottogruppi omogenei di pazienti a rischio di sviluppare malattie croniche, per superare l'attuale strategia ... Riporta ansa.it