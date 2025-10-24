Medici non si accorgono di aver reciso l'arteria a paziente morto dopo il coma | risarcimento da 1 milione al figlio
Un uomo di 69 anni è morto dopo 2 anni di coma in seguito alla recisione di un'arteria durante un'intervento. Il figlio ha ottenuto ora un risarcimento da 1 milione di euro dopo la sentenza in primo grado. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli recidono un'arteria durante un bypass e se ne accorgono tardi: muore dopo anni di coma. Medici devono pagare un milione Vai su X
I dem denunciano poi il calo di infermieri e medici: "Oltre 400mila piemontesi rinunciano a curarsi" - facebook.com Vai su Facebook
Medici non si accorgono di aver reciso un'arteria durante un intervento, il paziente muore dopo 2 anni di coma: il figlio risarcito con 1 milione di euro - È la tragica storia di uomo di 69 anni, che nel 2019 si era sottoposto a un intervento per mettere un bypass ... Secondo leggo.it
Gli recidono un'arteria durante un bypass e se ne accorgono tardi: muore dopo anni di coma. Medici devono pagare un milione - L'uomo, 69enne, fu sottoposto a un intervento per impiantare un bypass coronarico all'Istituto clinico ligure alta specialità di Rapallo: l'errore in sala operatoria lo costrinse a vivere per oltre du ... Si legge su msn.com