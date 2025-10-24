Medici controllati da remoto per difendersi dai pazienti violenti | arrivano i braccialetti anti aggressione
Un braccialetto anti aggressione per potere dare subito l'allarme in caso di pericolo. È la soluzione che viene sperimentata in alcuni pronto soccorso a tutela dei medici, sempre più spesso bersaglio di violenze da parte di pazienti e familiari. I braccialetti sono stati consegnati al personale. 🔗 Leggi su Today.it
