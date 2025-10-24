Media | 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania
Oms: almeno 89 persone uccise dall'inizio della tregua. Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania: Netanyahu ferma la legge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La copertura mainstream dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas mette in luce il perdurante pregiudizio dei media occidentali a favore di Israele, che umanizza gli israeliani e cancella i palestinesi. https://bocchescucite.org/ostaggi-detenuti-prigionieri-i - facebook.com Vai su Facebook
Israele - Hamas | Media: «Il rilascio degli ostaggi inizierà alle 8 ora locale (le 7 in Italia)». Trump: «La guerra è finita» | @Corriere - X Vai su X
Medioriente, Hamas non sa dove sono 5 ostaggi morti. Israele: "Prendono tempo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, Hamas non sa dove sono 5 ostaggi morti. Da tg24.sky.it
Media Israele, 'possibile restituzioni oggi di 2 corpi ostaggi' - Israele si sta preparando all'eventualità che Hamas restituisca i corpi di due ostaggi deceduti stasera. Lo riporta ansa.it
Il ritorno degli ostaggi morti: Hamas ha bisogno di tempo per trovare i cadaveri. “Non sanno dove si trovano” - Il gruppo palestinese non sa dove si trovano alcuni cadaveri affidati a diverse milizie. Lo riporta ilfattoquotidiano.it