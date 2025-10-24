MECNA pubblica Discordia Armonia e altri stati d’animo | fuori ora il nuovo album Annunciato anche il Terapia Club Tour 2026

12 tracce tra rap, scrittura d’autore e intimità emotiva. Instore alla Feltrinelli (dal 24 al 29 ottobre) e tournée nei club da gennaio con finale a Londra. È disponibile da oggi, 24 ottobre 2025, “ Discordia, Armonia e altri stati d’animo ” (EMI Records ItalyUniversal Music Italia), il nuovo album di MECNA, voce tra le più riconoscibili e raffinate del rap italiano. Il progetto arriva in 12 tracce e si presenta con una copertina firmata da Piero Percoco e due cover alternative, ciascuna legata a uno stato d’animo diverso – un modo visivo per entrare nelle sfumature dell’artista. Il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica: LP Cover 1, LP Cover 2 autografato, CD Cover 3, CD Cover 2 autografato. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - MECNA pubblica “Discordia, Armonia e altri stati d’animo”: fuori ora il nuovo album. Annunciato anche il “Terapia Club Tour 2026”

Approfondisci con queste news

mecna-discordia-armonia-altri-stati-danimo-cover.jpg - X Vai su X

«Discordia, Armonia e altri stati d’animo» è il nuovo album di Mecna, un viaggio lucido e doloroso tra amore, perdita e industria musicale. Nell’intervista con All Music Italia, l’artista si apre su tutto: dal racconto dell’aborto della sua compagna di qualche anno f - facebook.com Vai su Facebook

Mecna, album Discordia, Armonia e Altri Stati d'Animo: "Accettarsi è sapere cosa ci piace" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mecna, album Discordia, Armonia e Altri Stati d'Animo: 'Accettarsi è sapere cosa ci piace' ... Secondo tg24.sky.it

Intervista – MECNA “Discordia, Armonia e altri stati d’animo”, il nuovo album tra introspezione e leggerezza - Esce il 24 ottobre il nuovo album di Mecna, “Discordia, Armonia e altri stati d’animo”, dodici tracce che esplorano emozioni profonde e fragilità con il rap come linguaggio autentico. Si legge su newsic.it

Instore tour di Mecna, con firmacopie del nuovo album Discordia, armonia e altri stati d'animo - 30 la libreria Feltrinelli di piazza Piemonte 2/4 a Milano ospita un incontro con Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, è pronto a ... Da mentelocale.it