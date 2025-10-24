Mecna nudo e crudo nel nuovo album | Mi fa star bene parlare di me – L’intervista

«Mai stato inquadrabile nella scena rap», Mecna effettivamente si è sempre ritagliato un posto a parte nel game italiano. Parliamo di uno dei migliori liricisti della scena, fuori venerdì 24 con il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d’animo. Un album che vibra di un’urgenza autentica, quella di raccontare un’intera generazione attraverso se stesso, anche quando la narrazione si fa, per forza di cose, molto intima e molto cruda. Una scelta coraggiosa in una scena che celebra bulli, vincenti e arricchiti, ma la visione artistica di Mecna, vero nome Corrado Grilli (38 anni), è diametralmente opposta. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Mecna nudo e crudo nel nuovo album: «Mi fa star bene parlare di me» – L’intervista - Il musicista Mecna racconta il suo nuovo album discordia in cui parla di se stesso e del suo rapporto con il rap ... Secondo open.online

Com'è il nuovo disco di Mecna, spiegato dallo stesso Mecna - Discordia è un disco che mette a nudo fragilità e ricerca di equilibrio, tra armonia e caos. Si legge su esquire.com

Mecna, il nuovo album in arrivo il 24 ottobre - Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, ha annunciato "Discordia, armonia e altri stati d'animo", il nuovo album fuori il 24 ottobre per Emi Records Italy/Universal Music ... Si legge su ansa.it