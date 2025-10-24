Luigi “Gigi” Martini è morto. L’attore e content creator romano aveva 31 anni. La notizia della morte è stata data ufficialmente online sui canali social di The CereBros, un collettivo di comici popolare vicino a Martini. “ Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici. restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti”, hanno scritto gli amici di risata. Martini era molto conosciuto nell’ambito della stand up comedy e nel teatro romani, come sui social dove pubblicava con passione travolgente commenti e gag sulla recitazione, sul cinema, sulla cucina e sull’amata As Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Me credevo fosse ‘na botta de sonno, era un tumore al cervello”: è morto a 31 anni Luigi “Gigi” Martini, attore romano star dei social