McGregor a Roma! La star delle Mma accende la miccia dell' evento BKFC 83 Sfida clou Camozzi-Sakara
L'irlandese presente nella Capitale per l'evento che riunisce il meglio degli sport da combattimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
A Roma il debutto italiano del musical “Moulin Rouge” Ascolta la versione audio dell'articoloPrima volta in Italia del musical “Moulin Rouge”. Ricorderemo il celebre film con Nicole Kidman e Ewan McGregor; nel 2018 ne hanno tratto lo spettacolo teatrale, anc - facebook.com Vai su Facebook
Approda per la prima volta in Italia il musical “#MoulinRouge!”, ispirato al celebre film del 2001 con Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Andrà in scena a Roma dal 15 ottobre. #Tg1 Flavia Lorenzoni - X Vai su X
McGregor a Roma! La star delle Mma accende la miccia dell'evento BKFC 83. Sfida clou Camozzi-Sakara - La Capitale diventerà il centro mondiale del Bare Knuckle Fighting Championship con una Fight Week che segna la storia di questo sport: Conor McGreg ... Scrive gazzetta.it
Conor McGregor alla tre giorni della Fight Week BKFC a Roma - Si è tenuta all'Hilton Eur di Roma la conferenza stampa ufficiale del Bare Knuckle Fighting Championship, una Fight Week che segna la gloriosa storia di questo sport nato ne ... Riporta libero.it
Arti marziali, Bkfc: Alessio Sakara e Conor McGregor a Roma - La capitale diventera il centro mondiale del Bare Knuckle Fighting Championship con una ... Riporta sportmediaset.mediaset.it