Tempo di lettura: 2 minuti A pochi giorni dalla settima giornata di campionato, l’assistant coach del Gruppo Lombardi Avellino Basket, Emanuele Mazzalupi, ha presentato la sfida in programma contro Ruvo di Puglia, squadra neopromossa ma in netta crescita dopo un inizio complicato. “Ruvo è una squadra neopromossa che ha fatto un po’ di fatica nelle prime giornate, ma è una cosa normale, fisiologica, dovuta al nuovo campionato e al tempo necessario per prendere ritmo – ha spiegato Mazzalupi – Hanno sempre giocato con grande ardore agonistico e determinazione. Dopo due buone partite casalinghe, sono riusciti a ottenere la prima vittoria a Cividale, una prestazione importante che ha dato loro fiducia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mazzalupi: “Contro Ruvo serviranno concentrazione, intensità e umiltà”