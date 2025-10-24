Maxi pannelli in piazza Matteotti all’ingresso del Mercato coperto

Uno è fisso (quella di sinistra), l’altro a quanto pare, provvisorio. Ieri mattina nel bel mezzo di piazza Matteotti, all’ingresso del Mercato Coperto, sono stati montati due maxi pannelli che "aprono" le porte alla "Città del cioccolato" di Eugenio Guarducci che entrerà in funzione tra una settimana. Si tratta di due insegne giganti (difficile trovarne altre così in giro per il centro) che raccontano a chiare note che superato quel varco ci si immergerà rapidamente nell’esperienza cioccolatiera. Due insegne che non sono passate inosservate per la loro mole e il loro impatto visivo: sono proprio attaccate alle mura, sotto il simbolo del rione Porta Sole a rompere l’armonia tra un arco e l’altro del Palazzo del Capitano del Popolo (XV Secolo) e che hanno subito acceso la discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

