Maxi-operazione anitimafia in Irpinia | completati gli interrogatori di convalida

Avellino, 24 ottobre 2025 – oggi, presso il Tribunale di Avellino, si sono tenuti gli interrogatori di convalida per sei degli indagati nell'ambito dell'inchiesta su usura ed estorsione che coinvolge il territorio irpino. Quasi tutti gli accusati, destinatari di un decreto di fermo emesso dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

