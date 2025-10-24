Maxi furto notturno con spaccata al negozio Lacoste in centro | rubate centinaia di polo

LECCE – Maxi furto di polo nel cuore della notte. Il colpo, con la tecnica della “spaccata”, è intorno alle 2,20, ai danni del negozio Lacoste situato al civico 75 di via Trinchese, a Lecce, nei pressi di piazza Mazzini. L’episodio ha visto l’intervento della polizia, con l’arrivo delle volanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

