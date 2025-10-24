Matteo e papà Mario Verga vincono Io Canto Family

Tra esibizioni, storie e sorprese, anche la seconda edizione di Io Canto Family ha la sua coppia vincitrice: Matteo e papà Mario Verga. Un duo che, fin dalla prima performance, ha dimostrato affinità e doti artistiche. Elementi che li hanno portati ad aggiudicarsi la vittoria (con il 63% dei voti) del talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. A contendersi il titolo, anche Alice e papà Gianvito arrivati al secondo posto (37%) mentre, sul gradino più basso del podio, si sono posizionati Nina e mamma Jessica. Al quarto posto, invece, Azzurra e mamma Tiziana. Matteo e papà Mario prendono così il testimone da Carlotta D’Amico e mamma Erika, vincitrici della prima edizione di Io Canto Family e si aggiudicano il premio di 50 mila euro e l’invito a R101, radio partner di Io Canto Family, rappresentata in studio nell’ultima puntata da Rebecca Staffelli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

