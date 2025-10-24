Matteo Bocelli pubblica la ballad Più veloce della luce e il video

Matteo Bocelli torna con una ballata intensa e luminosa, Più veloce della luce, accompagnata dal video ufficiale. Dopo l’uscita del suo secondo album Falling in Love (Decca UK, 12 settembre) e nel pieno di un tour sold out internazionale, Matteo Bocelli torna con una ballata intensa e luminosa, Più veloce della luce. Dominata dal pianoforte, la canzone racconta un amore totale, fatto di fragilità e promesse. Il brano, scritto da Canova, Colella, Zaccaria e Colavito, si muove tra nostalgia e forza, trovando un equilibrio delicato tra il sentimento e la confessione. Il video diretto da Alfie Harco, è stato realizzato in giro per il mondo durante il tour 2025, tra l’Europa e l’America con un taglio cinematografico e poetico, amplificando la dimensione emotiva del brano: un viaggio tra luce e ombra, dove ogni nota diventa ricordo, e ogni parola una corsa verso chi si ama. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Matteo Bocelli pubblica la ballad Più veloce della luce e il video

