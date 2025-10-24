Termina la corsa di Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista romano è stato sconfitto nei quarti di finale dall’australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-1 7-6 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Sicuramente l’azzurro ha pagato nel primo set le fatiche della giornata di ieri (vittoria dopo oltre tre ore con Norrie), ma ha comunque offerto una buona prestazione e che conferma che Matteo è sulla strada del pieno recupero. In semifinale De Minaur potrebbe ritrovare Jannik Sinner per la dodicesima volta in carriera (11-0 per l’azzurro), visto che l’australiano affronterà proprio il vincente del match tra l’altoatesino e il kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini a corto di energie: non sfigura con De Minaur, ma saluta Vienna