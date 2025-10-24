Mattel Brick Shop come fare concorrenza a Lego con set solo per over 18 e veri appassionati di auto
Arriva Brick Shop, la prima linea in collaborazione con Hot Wheels che dà vita a iconici modelli in mattoncini dettagliati e personalizzabili, senza rinunciare alle classiche macchinine. 🔗 Leggi su Wired.it
Un nuovo modo di vivere i motori: mattone dopo mattone.
Mattel vuole fare concorrenza a Lego con mattoncini solo per over 18 e veri appassionati di auto - Arriva Brick Shop, la prima linea in collaborazione con Hot Wheels che dà vita a iconici modelli in mattoncini dettagliati e personalizzabili, senza rinunciare alle classiche macchinine ... Come scrive wired.it
Mattel Brick Shop Hot Wheels Maserati MC20: la recensione - Set Mattel Brick Shop Hot Wheels dedicato alla Maserati MC20, parte della linea Speed Series con tre modelli disponibili (presto quattro): la recensione . Si legge su spaziogames.it
Mattel Expands its Portfolio into Building Sets with New Brand, Mattel Brick Shop - (NASDAQ: MAT), an innovator in toys for 80 years and leading global toy and family entertainment company with one of the most iconic brand portfolios ... Come scrive businesswire.com