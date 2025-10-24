Mattel Brick Shop come fare concorrenza a Lego con set solo per over 18 e veri appassionati di auto

Wired.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva Brick Shop, la prima linea in collaborazione con Hot Wheels che dà vita a iconici modelli in mattoncini dettagliati e personalizzabili, senza rinunciare alle classiche macchinine. 🔗 Leggi su Wired.it

mattel brick shop come fare concorrenza a lego con set solo per over 18 e veri appassionati di auto

© Wired.it - Mattel Brick Shop, come fare concorrenza a Lego con set solo per over 18 e veri appassionati di auto

Approfondisci con queste news

mattel brick shop fareMattel vuole fare concorrenza a Lego con mattoncini solo per over 18 e veri appassionati di auto - Arriva Brick Shop, la prima linea in collaborazione con Hot Wheels che dà vita a iconici modelli in mattoncini dettagliati e personalizzabili, senza rinunciare alle classiche macchinine ... Come scrive wired.it

mattel brick shop fareMattel Brick Shop Hot Wheels Maserati MC20: la recensione - Set Mattel Brick Shop Hot Wheels dedicato alla Maserati MC20, parte della linea Speed Series con tre modelli disponibili (presto quattro): la recensione . Si legge su spaziogames.it

Mattel Expands its Portfolio into Building Sets with New Brand, Mattel Brick Shop - (NASDAQ: MAT), an innovator in toys for 80 years and leading global toy and family entertainment company with one of the most iconic brand portfolios ... Come scrive businesswire.com

Cerca Video su questo argomento: Mattel Brick Shop Fare