Mattarella | Onu non è orpello diplomazia

9.50 "L'Onu non è un superfluo orpello diplomatico o foro di dibattito fine a sé stesso: da esso ddpendono le sorti di una Comunità degli Stati pacificata e cooperativa, realizzando i nobili ideali di quanti ne concepirono l'istituzione dopo le immani tragedie dei due conflitti mondiali". Così il presidente Mattarella, per la 80ma Giornata delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

