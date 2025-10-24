Mattarella | ingressi legali per migranti

12.50 "L'integrazione non è semplicemente esercizio di umanità e investimento sul futuro. E' una sfida importante per la nostra convivenza civile". Così il presidente Mattarella, alla consegna delle insegne ai nuovi Alfieri e Cavalieri del Lavoro al Quirinale. "Nelle politiche migratorie sono centrali la questione della formazione e della legalità degli accessi", dice Mattarella. Poi: "L'Europa è il nosto destino, che abbiamo consapevolmente scelto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it