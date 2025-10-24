Mattarella | Ue è nostro destino scelto saggiamente – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "L'Europa è il nostro destino che abbiamo saggiamente scelto, lo sanno i giovani che si sentono cittadini europei oltre che del loro paese. L'Erasmus, insieme a regole dell'accordo Schengen, è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, conoscenze e formidabile dinamismo". Lo ha detto il Presidente Mattarella consegnando le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2025. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Tg2. . "Marcinelle è un monito per la storia del nostro lavoro", ha detto il presidente #Mattarella incontrando in #Belgio i familiari delle vittime - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: Ue è nostro destino, scelto saggiamente - "L'Europa è il nostro destino che abbiamo saggiamente scelto, lo sanno i giovani che si sentono cittadini europei oltre che del loro paese. ilgiornale.it scrive
Mattarella: “Solo l’Unione europea può contrastare guerre e dazi” - Sergio Mattarella, oggi al Quirinale, alla cerimonia di consegna delle insegne ai cavalieri del lavoro, è tornato a esprimere la sua ... Scrive repubblica.it
Mattarella “Solo Ue ha massa critica adeguata per questo tempo difficile” - ROMA (ITALPRESS) – “Le scellerate guerre in atto, i crescenti squilibri geopolitici, le pericolose chiusure protezionistiche che alterano il mercato, stanno producendo danni – come in ogni continente ... Si legge su msn.com