Mattarella | Solo l’Europa unita può affrontare questo tempo difficile

Imolaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le scellerate guerre in atto, i crescenti squilibri geopolitici, le pericolose chiusure protezionistiche che alterano il mercato, stanno producendo danni – come in ogni continente – anche alle economie europee. Inclusa quella italiana” Lo detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

