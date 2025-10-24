Mattarella | Solo l’Europa unita può affrontare questo tempo difficile
“Le scellerate guerre in atto, i crescenti squilibri geopolitici, le pericolose chiusure protezionistiche che alterano il mercato, stanno producendo danni – come in ogni continente – anche alle economie europee. Inclusa quella italiana” Lo detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi il caso Ranucci in Europa Mattarella: “Allarmante, serve una reazione forte“ Antonella Baccaro, @Corriere - X Vai su X
La visita del presidente Mattarella a Venezia al Consiglio d’Europa Il capo dello Stato è arrivato per il 35° anniversario della Commissione di Venezia incontrando le presidenti moldava e macedone #Eurocomunicazione #venezia #consigliodeuropa #Mattarel - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella (Invitalia): Quando Ue si muove unita come con Pnrr interventi estremamente incisivi - Ma quando si muove in maniera unitaria, come è successo con il Next Generation Eu, i suoi interventi sono ... Da affaritaliani.it