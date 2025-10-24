Mattarella ricorda ideatrice Erasmus | Inclusione è parola chiave della sostenibilità – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 “L’Europa è il nostro destino, il destino che abbiamo – saggiamente – scelto. Ben lo sanno i giovani, che si sentono cittadini europei oltre che del proprio Paese. L’Erasmus – insieme alla libera circolazione, alle regole di Schengen – è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, di conoscenze, di crescita, di formidabile dinamismo. A questo riguardo desidero ricordare e rinnovare riconoscenza nei confronti di Sofia Corradi, recentemente scomparsa, che del programma Erasmus fu l’ideatrice: promuovendo una grande, efficace innovazione per il Continente e per i suoi giovani”. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Marcinelle, il Presidente #Mattarella ricorda i 262 lavoratori morti in miniera: «Un lavoro non è vero se non è anche sicuro». Un monito e un impegno per tutti: sicurezza e dignità devono essere al centro del lavoro @Quirinale Vai su X
Locri ricorda i “Vent’anni senza Franco Fortugno”. Mattarella: “La Repubblica si inchina alla sua memoria” - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella ricorda ideatrice Erasmus: Inclusione è parola chiave della sostenibilità - Ben lo sanno i giovani, che si sentono cittadini europei oltre che del proprio Paese. Secondo ilgiornale.it
Lavoro: Mattarella, “inclusione è parola chiave della sostenibilità”. Il ricordo di Sofia Corradi, ideatrice dell’Erasmus - Lo ha ricordato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nel corso della ceri ... Segnala agensir.it
Mattarella: l'Europa è il nostro destino, l'abbiamo scelto - L'Europa è il nostro destino, il destino che abbiamo - Scrive stream24.ilsole24ore.com