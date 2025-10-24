Mattarella ricorda ideatrice Erasmus | Inclusione è parola chiave della sostenibilità – Il video

24 ottobre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 “L’Europa è il nostro destino, il destino che abbiamo – saggiamente – scelto. Ben lo sanno i giovani, che si sentono cittadini europei oltre che del proprio Paese. L’Erasmus – insieme alla libera circolazione, alle regole di Schengen – è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, di conoscenze, di crescita, di formidabile dinamismo. A questo riguardo desidero ricordare e rinnovare riconoscenza nei confronti di Sofia Corradi, recentemente scomparsa, che del programma Erasmus fu l’ideatrice: promuovendo una grande, efficace innovazione per il Continente e per i suoi giovani”. 🔗 Leggi su Open.online

