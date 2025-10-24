Mattarella premia Cavalieri e alfieri del Lavoro | Responsabilità sociale appartiene a tutti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 “La responsabilità sociale appartiene a tutti”. Lo ha ricordato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nel corso della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al merito del lavoro” ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno scorso. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

