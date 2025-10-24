Mattarella | l’Italia rafforza l’impegno ONU tra riforme e missioni
Nel giorno che ricorda l’entrata in vigore della Carta ONU, l’Italia ribadisce la sua rotta. Nelle parole di Sergio Mattarella, l’adesione al multilateralismo non è retorica ma pratica quotidiana: dall’articolo 11 alla ricerca di riforme efficaci, il cuore della politica estera batte a New York e nelle missioni sul campo. Una rotta costituzionale Lo ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
