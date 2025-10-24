Mattarella | Impegno dell' Italia all' Onu è asse politica estera
In occasione dell’ottantesima Giornata delle Nazioni Unite, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’impegno italiano nell’ONU come pilastro della politica estera. “Investire nelle Nazioni Unite significa tradurre la solidarietà internazionale in azioni concrete e promuovere un ordine mondiale basato sul rispetto delle regole”, ha dichiarato. Il capo dello Stato ha evidenziato che l’ONU non è un semplice forum diplomatico, ma l’istituzione da cui dipendono pace, sviluppo e tutela dei diritti umani. Mattarella ha confermato la volontà dell’Italia di sostenere l’iniziativa “UN80” e di promuovere una riforma del Consiglio di Sicurezza per renderlo più rappresentativo ed efficace. 🔗 Leggi su Lapresse.it
