Mattarella | Da inverno demografico rischio impoverimento strutturale welfare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "L'andamento demografico non consente superficialità di analisi. Tra gli altri ne consegue, nel medio periodo, un aspetto: quello di evitare l'impoverimento strutturale del welfare", così il Presidente Mattarella consegnando le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2025. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

