Dal 24 ottobre 2025 esce L’arte di morire, il nuovo album di MATCH (Matteo Genuino), nato dall’idea che nella fine si nasconde una possibilità. Un lavoro che attraversa perdita e rinascita, fragilità e cura, paura e gratitudine, trasformando l’addio in una promessa di cambiamento. Sospensione che diventa orizzonte Alla radice dell’album c’è la consapevolezza che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - MATCH presenta L’arte di morire, tra addio e rinascita