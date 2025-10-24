Match point | le opportunità per promuovere inclusione ed educazione tramite lo sport

Bergamonews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo del Premio Costruiamo il Futuro – Bergamo 2025, che lo scorso 24 maggio ha riunito quasi mille persone alla Fiera di Bergamo e distribuito 88.000 euro a 67 associazioni attive nei settori sociale, sportivo e culturale, la Fondazione Costruiamo il Futuro rilancia il suo impegno per il territorio con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport e del volontariato. Sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle 9.45, all’Auditorium Allianz MiCo di Milano, si terrà “Match Point –”, un workshop gratuito promosso dalla Fondazione e aperto a tutte le realtà sportive, del Terzo Settore, degli oratori e agli enti locali della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

match point le opportunit224 per promuovere inclusione ed educazione tramite lo sport

© Bergamonews.it - Match point: le opportunità per promuovere inclusione ed educazione tramite lo sport

Scopri altri approfondimenti

MG lancia Match Point, vantaggi su tutta la gamma fino a 3.250 euro - La casa automobilistica lancia la promozione Match Point in Italia che per il mese di ottobre offre una serie di vantaggi su tutte le vetture ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Match Point Opportunit224 Promuovere