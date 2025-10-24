Match point | le opportunità per promuovere inclusione ed educazione tramite lo sport

Dopo il grande successo del Premio Costruiamo il Futuro – Bergamo 2025, che lo scorso 24 maggio ha riunito quasi mille persone alla Fiera di Bergamo e distribuito 88.000 euro a 67 associazioni attive nei settori sociale, sportivo e culturale, la Fondazione Costruiamo il Futuro rilancia il suo impegno per il territorio con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport e del volontariato. Sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle 9.45, all’Auditorium Allianz MiCo di Milano, si terrà “Match Point –”, un workshop gratuito promosso dalla Fondazione e aperto a tutte le realtà sportive, del Terzo Settore, degli oratori e agli enti locali della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

