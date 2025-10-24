Master di I livello per la specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale all' Università di Siena

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Si apriranno a breve e resteranno aperte fino al 15 dicembre 2025 le iscrizioni al "Master di I livello per la specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei percorsi di presa in carico e accompagnamento sociale" dell'Università di Siena. Il nuovo percorso formativo post laurea, completamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su fondi PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 Priorità 1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà Obiettivo Specifico K (ESO 4.11), mira a rafforzare le competenze e la qualificazione professionale di chi opera nel sistema integrato degli interventi e servizi sociali, al fine di rispondere ai bisogni di innovazione degli Ambiti Sociali Territoriali (ATS), affiancando alle risorse previste dalla Legge n.

