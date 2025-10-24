Mastella presenta lista per le regionali | Sosterremo Fico

Tempo di lettura: 2 minuti Alle ore 08,15 la lista Noi di Centro-Noi il presentatore e dirigente NdC Domenico Mauro, accompagnato dal presidente del partito Giuseppe Ricci e dal coordinatore comunale di Benevento Cosimo Lepore, ha depositato la lista Noi di Centro-Noi Sud al tribunale di Benevento: i candidati nel collegio sannita saranno Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano. “Sosterremo Roberto Fico – spiega il leader di NdC Clemente Mastella – e il centrosinistra alle elezioni Regionali. Altre sirene non ho voluto ascoltarle, perché Clemente Mastella non può essere bravo e bello solo quando fanno gola i consensi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

