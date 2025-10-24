Massimo Lovati nei guai | scatta l’ipotesi poi lo chiamano a testimoniare e capita di tutto

Il nome di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, torna alla ribalta mediatica per una serie di vicende giudiziarie che lo coinvolgono da anni, tra prestiti controversi, indagini per corruzione e collegamenti con la ’ndrangheta calabrese. L’avvocato, ormai noto anche al grande pubblico per le sue apparizioni televisive, ha recentemente dichiarato di non possedere un conto corrente, affermando: “Io non ho una lira in tasca, ho solo delle cartacce. Come ho fatto nella vita? Sono campato”. Tuttavia, il passato giudiziario e finanziario di Lovati racconta una storia più complessa e problematica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

