Massimo Giletti bomba da Chiambretti | Potrei candidarmi a sindaco di Torino

Non è la prima volta che parla di una possibile candidatura. Ma è la prima volta che non la esclude a priori. Nel corso dell'ultima puntata di Finché la Barca Va, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Piero Chiambretti, è stato ospite Massimo Giletti. Tra piemontesi - e tra conduttori - il padrone di casa si è sentito in dovere di porgergli una domanda a bruciapelo: " Lei farebbe il sindaco di Torino? ". Giletti, dal canto suo, non si è sottratto alla curiosità di Chiambretti. " Mai dire mai - ha replicato il conduttore de Lo Stato delle Cose -. Sai nella vita. quando uno dice sempre no, non lo farò.

