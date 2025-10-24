Massimo Giletti bomba da Chiambretti | Potrei candidarmi a sindaco di Torino

Liberoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è la prima volta che parla di una possibile candidatura. Ma è la prima volta che non la esclude a priori. Nel corso dell'ultima puntata di Finché la Barca Va, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Piero Chiambretti, è stato ospite Massimo Giletti. Tra piemontesi - e tra conduttori - il padrone di casa si è sentito in dovere di porgergli una domanda a bruciapelo: " Lei farebbe il sindaco di Torino? ". Giletti, dal canto suo, non si è sottratto alla curiosità di Chiambretti. " Mai dire mai - ha replicato il conduttore de Lo Stato delle Cose -. Sai nella vita. quando uno dice sempre no, non lo farò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

massimo giletti bomba da chiambretti potrei candidarmi a sindaco di torino

© Liberoquotidiano.it - Massimo Giletti, bomba da Chiambretti: "Potrei candidarmi a sindaco di Torino"

Altre letture consigliate

Mafia, ecco la "bomba" di Giletti: il ruolo di Scarpinato e le accuse a Pignatone - Nuove rivelazione su mafia e appalti, che delineerebbero il presunto conflitto di interessi di Roberto Scarpinato a sedere nella Commissione Antimafia per l’affaire Natoli. iltempo.it scrive

Garlasco, Giletti esce allo scoperto: "Non è una coincidenza". Il retroscena dell'arresto di Savu - L'arresto di Flavius Savu, il latitante romeno considerato la "gola profonda" dei riti orgiastici al Santuario della Bozzola, potrebbe aprire nuovi, inquietanti scenari sul caso di Garlasco. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Giletti Bomba Chiambretti