Martina Stella chi è | il cinema l’amore e la famiglia L’attrice si racconta a ' Verissimo'

Tra le attrici più amate e ammirate della sua generazione, Martina Stella sarà in studio a 'Verissimo' sabato 25 ottobre. Su Canale 5 l'attrice racconterà del periodo che sta vivendo dopo la separazione dal padre del suo secondo figlio. Martina Stella: chi è. Martina Stella è nata a Firenze il 28 novembre 1984, suo papà è un impiegato e sua madre faceva la ballerina. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 15 anni e attualmente ha ottimi rapporti con entrambi. Ha capito da subito che la recitazione era la sua strada e per questo si è iscritta dopo il diploma alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze diretta dal regista Giuseppe Ferlito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Martina Stella, chi è: il cinema, l’amore e la famiglia. L’attrice si racconta a 'Verissimo'

