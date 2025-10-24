Martina Fidanza e Chiara Consonni d’oro ai Mondiali con l’Italia nell’inseguimento

CICLISMO SU PISTA Due bergamasche, Martina Fidanza e Chiara Consonni, sul tetto del mondo ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile: hanno vinto con l’Italia l’inseguimento a squadre battendo la Germania. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Martina Fidanza e Chiara Consonni d’oro ai Mondiali con l’Italia nell’inseguimento

