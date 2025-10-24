Martina Colombari sorprende sui social mostrando i piedi in diretta
Martina Colombari ha catturato l'attenzione del pubblico su Instagram mostrando i suoi piedi in diretta, scatenando un vivace dibattito tra i suoi fan. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Achille Costacurta è il figlio di Alessandro Costacurta, detto "Billy", e Martina Colombari. Vai su X
Achille, il figlio dell’ex calciatore del Milan “Billy” e di Martina Colombari era finito sotto processo dopo un soggiorno a Filicudi. Il giudice: in quei momenti era incapace d’intendere. Il pm aveva chiesto un anno - facebook.com Vai su Facebook
“L’ha fatto vedere”: colpo di scena piccante di Martina Colombari - Martina Colombari mostra i piedi in diretta Instagram dopo le richieste dei fan nate dalla confessione di Rosa Chemical. Riporta donnaglamour.it
Martina Colombari fa felici i feticisti: mostra i piedi durante la diretta nonostante calli e cicatrici - Pochi giorni fa a “Ballando con le Stelle” Rosa Chemical ha confessato la sua passione per le estremità inferiori del corpo. Scrive gossip.it
“Non gli piaccio”: Martina Colombari e il retroscena teso con il marito a Ballando - Martina Colombari racconta, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, il giudizio del marito Alessandro Costacurta. Secondo donnaglamour.it