Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma

Veneziatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da martedì 28 ottobre tornano nelle sale di Venezia e provincia “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, che per tutti i martedì di novembre offrirà al pubblico la possibilità di entrare in sala al costo di 4 euro. Il progetto regionale è realizzato in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

