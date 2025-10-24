Martedì in discoteca allo Spazio 211 c' è l' Halloween Party
Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città. Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura.Un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Martedì in discoteca, allo Spazio 211 c'è l'Halloween Party