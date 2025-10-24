Martedì al cinema a quattro euro

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di marzo e maggio, a partire da martedì 28 ottobre tornano nelle sale padovane “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Al via Cinema in festa, 8-12 giugno tutti i film a 3,50 euro - Al via la sesta edizione di Cinema in festa, l'occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Riporta ansa.it

Cinema in Festa 2025, fino a giovedì 12 giugno in sala a 3,50 euro - Da qualche stagione, la prima metà del mese di giugno è un momento speciale per gli appassionati di storie sul grande schermo. Come scrive tg24.sky.it

Cinema in festa 2025: le sale aderenti in Italia a giugno e quali film vedere a 3,50 euro - Con Cinema in festa 2025, da domenica 8 giugno fino al 12 giugno, i biglietti al cinema costeranno solo 3,50 euro per tutti i film. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Marted236 Cinema Quattro Euro