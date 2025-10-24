Martedì 28 ottobre la conferenza stampa di presentazione del Festival delle Parrocchie

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre, alle ore 10:30, nella sala conferenze dell’Arcivescovado di Catania in via Vittorio Emanuele 159, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Festival delle Parrocchie, in programma il 14 novembre 2025 al Teatro Metropolitan di Catania. L’incontro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Italia Femminile, martedì 28 ottobre amichevole di lusso col Brasile a Parma - Martedì 28 ottobre lo stadio ‘Ennio Tardini’ farà da cornice all’amichevole con il Brasile (calcio ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Marted236 28 Ottobre Conferenza