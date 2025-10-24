Martedì 28 ottobre la conferenza stampa di presentazione del Festival delle Parrocchie
Martedì 28 ottobre, alle ore 10:30, nella sala conferenze dell’Arcivescovado di Catania in via Vittorio Emanuele 159, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Festival delle Parrocchie, in programma il 14 novembre 2025 al Teatro Metropolitan di Catania. L’incontro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
