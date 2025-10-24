Marta Bassino si infortuna | quando l’incidente ti butta fuori dal mondiale Tutti i precedenti sportivi

Una caduta in allenamento. Tanto è bastato a Marta Bassino per riportare la f rattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra. Si tratta probabilmente di un addio ai sogni di gloria olimpici, in programma nel febbraio 2026. L'Italia dello sci, che forse recupererà in extremis la campionessa Federica Brignone, vittima di un gravissimo infortunio nell'aprile scorso, sarà probabilmente orfana della Bassino. Per la sciatrice piemontese sono previsti infatti dai quattro ai sei mesi di stop, con un rientro quasi impossibile proprio a ridosso delle Olimpiadi Milano-Cortina. È solo l'ultimo di numerosi casi di assenza forzata da eventi sportivi di livello mondiale.

