Marsh per la prima volta in Italia | unica data al Circolo Magnolia Milano venerdì 24 aprile 2026
Il producer e DJ britannico Marsh — tra i protagonisti della melodic house internazionale — annuncia il suo debutto italiano con una data unica: venerdì 24 aprile 2026 al Circolo Magnolia di Milano. L’evento è prodotto da Vivo Concerti e promette un viaggio sonoro caldo e cinematografico, tra melodie emozionali e groove profondi. Biglietti: quando e dove acquistarli. Online su vivoconcerti.com: da venerdì 24 ottobre (ore 10:00). Punti vendita autorizzati: da mercoledì 29 ottobre 2025 (ore 10:00). Si raccomanda l’acquisto esclusivamente tramite i circuiti ufficiali. L’organizzatore declina ogni responsabilità per titoli comprati al di fuori dei canali autorizzati. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
