Marocco il re annuncia fondi per sanità e istruzione dopo le proteste di GenZ212

Il governo di Rabat risponde alle proteste dei marocchini con l’annuncio di iniziative economiche e infrastrutturali. Dopo un mese non si placano ancora le manifestazioni del movimento giovanile che si coordina online e che critica la situazione nel Paese. Stadi sì, ospedali no?. Il Marocco ha destinato somme ingenti per la costruzione degli impianti in vista della Coppa del Mondo del 2030, che ospiterà insieme a Spagna e Portogallo. Tali soldi dunque non andranno all’istruzione e alla sanità: la protesta è partita proprio dallo slogan “Gli stadi ci sono, ma gli ospedali dove sono?”. Altre contraddizioni hanno esacerbato l’umore dei marocchini, che con una disoccupazione giovanile al 36% vede molti emigrare in Europa mentre il governo sembra pensare solo al turismo e alle grandi città. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Marocco, il re annuncia fondi per sanità e istruzione dopo le proteste di GenZ212

