Marito arrestato per aver picchiato la moglie malata a Catania un video lo incastra | calci pugni e schiaffi

Picchiava con calci e pugni la moglie a Catania, anche quando era malata: marito arrestato dopo la fuga dalla madre, l'aggressione ripresa in un video. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Marito arrestato per aver picchiato la moglie malata a Catania, un video lo incastra: calci, pugni e schiaffi

