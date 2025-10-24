Marinozzi sulla sfida tra Napoli ed Inter | Fiducia nel i partenopei ma la squadra di Chivu è imprevedibile

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Marinozzi sulla sfida tra Napoli ed Inter, le parole sul match tra i nerazzurri e la squadra di Antonio Conte: le considerazioni. Intervenuto durante il podcast L’Ascia o raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Andrea Marinozzi ha analizzato la sfida di sabato sera tra Napoli e Inter. Marinozzi ha espresso la sua fiducia nel Napoli nonostante le difficoltà di questa stagione, sottolineando che Conte sta cercando di introdurre nuove idee nella squadra, ma che ci vorrà tempo per vederne i frutti. «Quando non riesci a vincere, devi pareggiare, ma quest’anno il Napoli sta faticando a farlo», ha affermato. 🔗 Leggi su Internews24.com

marinozzi sulla sfida tra napoli ed inter fiducia nel i partenopei ma la squadra di chivu 232 imprevedibile

© Internews24.com - Marinozzi sulla sfida tra Napoli ed Inter: «Fiducia nel i partenopei ma la squadra di Chivu è imprevedibile»

Approfondisci con queste news

marinozzi sfida napoli interMarinozzi: “Akanji fa cose straordinarie, Inter imprevedibile. E’ difficilissima da…” - Intervenuto durante L'Ascia o raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha parlato della sfida di sabato sera tra Napoli e Inter ... Si legge su msn.com

marinozzi sfida napoli interMarinozzi: "Se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dall'Inter" - Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi nuovo volto di DAZN, è intervenuto così a Radio Rossonera prima della partita di domani sera tra Milan e Pisa, alle 20. milannews.it scrive

marinozzi sfida napoli interNapoli-Inter, una sfida infernale al Maradona: dopo lo sfogo di Conte può succedere di tutto - Inter, una sfida infernale al Maradona: dopo lo sfogo di Conte può succedere di tutto secondo il Giornale. Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Marinozzi Sfida Napoli Inter