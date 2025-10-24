Marinozzi | Mi aspettavo che Allegri si sarebbe sposato bene col Milan

Pianetamilan.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi volto di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera per parlare del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

marinozzi mi aspettavo che allegri si sarebbe sposato bene col milan

© Pianetamilan.it - Marinozzi: “Mi aspettavo che Allegri si sarebbe sposato bene col Milan”

News recenti che potrebbero piacerti

marinozzi aspettavo allegri sarebbeMarinozzi: "Mi aspettavo un Milan così, ma non primo in classifica.." - Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi nuovo volto di DAZN, è intervenuto così a Radio Rossonera prima della partita di domani sera tra Milan e Pisa, alle 20. Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Marinozzi Aspettavo Allegri Sarebbe