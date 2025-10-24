Marinozzi | Akanji fa cose straordinarie l’Inter è imprevedibile Ecco cosa mi aspetto dal Napoli

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Andrea Marinozzi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Andrea Marinozzi  ha parlato a  Cronache di Spogliatoio  della lotta scudetto  in vista di  Napoli Inter. IL MOMENTO DEL NAPOLI –   Ho fiducia nel Napoli. Conte sta provando a fare cose diverse e ci vuole tempo. Quando non riesce a vincere le partite per Conte le devi pareggiare e quest’anno non ci riesce. Fa cose differenti per inserirle in questo gruppo ci vorrà del tempo, ma non è a 8 punti dal primo posto. Ci aspettiamo tanto dal Napoli, ma serve pazienza per inserire idee nuove difensive. 🔗 Leggi su Internews24.com

marinozzi akanji fa cose straordinarie l8217inter 232 imprevedibile ecco cosa mi aspetto dal napoli

© Internews24.com - Marinozzi: «Akanji fa cose straordinarie, l’Inter è imprevedibile. Ecco cosa mi aspetto dal Napoli»

Altri contenuti sullo stesso argomento

marinozzi akanji fa coseMarinozzi: “Akanji fa cose straordinarie, Inter imprevedibile. E’ difficilissima da…” - Intervenuto durante L'Ascia o raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha parlato della sfida di sabato sera tra Napoli e Inter ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marinozzi Akanji Fa Cose