Marinozzi | Akanji fa cose straordinarie l’Inter è imprevedibile Ecco cosa mi aspetto dal Napoli
Inter News 24 Le parole di Andrea Marinozzi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Andrea Marinozzi ha parlato a Cronache di Spogliatoio della lotta scudetto in vista di Napoli Inter. IL MOMENTO DEL NAPOLI – Ho fiducia nel Napoli. Conte sta provando a fare cose diverse e ci vuole tempo. Quando non riesce a vincere le partite per Conte le devi pareggiare e quest’anno non ci riesce. Fa cose differenti per inserirle in questo gruppo ci vorrà del tempo, ma non è a 8 punti dal primo posto. Ci aspettiamo tanto dal Napoli, ma serve pazienza per inserire idee nuove difensive. 🔗 Leggi su Internews24.com
